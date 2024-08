Alice Toniolli si risveglia dal coma: la giovane ciclista trentina coinvolta in un incidente in gara

Alice Toniolli, la giovane ciclista trentina che lo scorso 14 agosto è rimasta vittima di un grave incidente durante una gara a Vittorio Veneto, nel trevigiano, si è finalmente risvegliata dal coma. La notizia è stata condivisa dalla sua società sportiva, il GS Topgirl, con un post su Facebook che ha portato sollievo e speranza a tutti coloro che hanno seguito con apprensione la vicenda. “Alice parla e riconosce le persone”, si legge nel messaggio, accompagnato da un ringraziamento sentito rivolto a quanti hanno sostenuto la famiglia e il club in questi giorni difficili.

L’incidente era avvenuto durante una competizione ciclistica, quando la Toniolli era finita contro un muretto a bordo strada, riportando gravi ferite. Tra queste, un trauma cranico, un trauma oculare e diverse fratture in più parti del corpo. Le sue condizioni erano apparse subito critiche, tanto che la giovane atleta era stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Treviso, dove è rimasta in coma fino a poche ore fa.

Nel frattempo, la Procura di Treviso ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’accaduto. Al momento non ci sono indagati, ma le autorità stanno cercando di accertare eventuali responsabilità. L’indagine si concentra, tra l’altro, sulla presenza del muretto contro cui la ciclista si è schiantata: si sta verificando se fosse adeguatamente segnalato e se gli organizzatori della gara avessero adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire incidenti del genere