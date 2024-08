Camorra, scarcerato Elio Amato: il ras è il fratello del capoclan

651 Visite

E’ tornato in libertà Elio Amato, 56enne fratello di Raffaele Amato “”a vecchiarella”, fondatore del clan degli Scissionisti insieme al genero Cesare Pagano. Elio Amato è passato così in un colpo solo dal 41bis nel penitenziario milanese di Opera alla totale scarcerazione. Il ras secondiglianese ha infatti finito di scontare la pena alla quale era stato condannato – 17 anni di reclusione – per la sua partecipazione in qualità di capo e promotore al clan degli Scissionisti.

La notizia non è passata inosservata agli occhi e alle orecchie degli inquirenti antimafia, che adesso osservano con una certa preoccupazione le eventuali mosse del clan Amato-Pagano, la sanguinaria cosca che nel 2004 aveva dichiarato guerra ai Di Lauro dando il via alla prima faida di Scampia e Secondigliano. Nonostante le centinaia di arresti subiti negli anni e i pentimenti eccellenti, il clan degli Scissionisti, conosciuti anche come “spagnoli”, annovera ancora oggi diversi “luogotenenti” e decine di affiliati tra la periferia nord di Napoli e l’hinterland, in particolare a Melito, Mugnano, Arzano, Casavatore e residualmente a Marano.













