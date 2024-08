GDF NAPOLI. 270 CONTROLLI NEI QUARTIERI “CALDI” DI NAPOLI: RINVENUTA UNA PISTOLA TRA I CESPUGLI

239 Visite

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un piano di

intensificazione dei controlli nelle aree più a rischio, alla luce delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli –

Dr. Michele Di Bari, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche volte a

corrispondere alle premure espresse dai Presidenti della 3a e 8a Municipalità del Comune di Napoli, hanno

concentrato, negli ultimi giorni, l’attività di controllo economico del territorio nei quartieri Scampia e San Carlo

all’Arena.

Le attività condotte dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego di Napoli si sono concretizzate in 270 controlli

a persone e mezzi, impiegando, con turni di servizio per lo più serali, oltre una trentina di militari.

Nel corso di questi servizi, nel quartiere San Carlo all’Arena, in Piazza Sant’Eframo Vecchio, gli operanti hanno

rinvenuto un’arma da fuoco, accuratamente celata tra i cespugli, e modificata al fine di commettere atti illeciti.

Sull’altro fronte, le pattuglie impiegate a Scampia hanno, tra l’altro, individuato due soggetti che circolavano

liberamente nel quartiere con patente di guida non valida. Uno di essi è stato denunciato all’A.G. in quanto

recidivo.

La Guardia di Finanza continuerà ad assicurare i massimi sforzi anche nelle molteplici attività connesse alle

attività di concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, al fine di contrastare i fenomeni di

illegalità sul territorio.













