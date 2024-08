ESTATE MARANO TRA MONNEZZA, INGOMBRANTI E TANTI SENZA UN GOCCIO D’ACQUA. IL SINDACO? E’ DESAPARECIDO

118 Visite

Marano. Via IV Novembre e via Edificio Scolastico. Una discarica a cielo aperto. Le segnalazioni sono sempre più frequenti. Cittadini incivili e controlli comunali e sanzioni inesistenti. Ognuno fa come cavolo gli pare.

L’acqua a Marano? In zona Pip in estate non c’è mai. Chiamiamo i camion di acqua privati. È una vergogna ed è atroce vivere così. Tante volte siamo stati al Comune, ma ad oggi solo chiacchiere. Queste alcune delle testimonianze dei cittadini di Marano, in tanti abbandonati al proprio destino da una giunta non all’altezza del gravoso compito e da un sistema di controlli e verifiche che da anni è pressocché inesistente.













