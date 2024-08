Calvizzano, casa comunale “green”: attivato impianto fotovoltaico

338 Visite

Il Comune di Calvizzano diventa sempre più ‘green’. Proprio qualche giorno fa è stato messo in funzione l’impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia elettrica, collocato sopra al tetto della casa comunale.

L’iniziativa nasce per rispondere agli indirizzi impartiti dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Giacomo Pirozzi. L’Ente di Via Caracciolo ha utilizzato un finanziamento del Ministero dell’Interno pari a 90.000 mila euro per l’efficientamento energetico dell’intero municipio. Tra gli interventi previsti, è rientrata anche l’installazione dei pannelli ad energia solare. L’impianto, che copre una superficie di quasi 400 metri quadri, ha una potenza totale di 50 kW. Il parco solare fotovoltaico per l’autoproduzione di energia elettrica produrrà energia destinata all’autoconsumo.

“Da quando ci siamo insediati la nostra missione è quella di conciliare il risparmio economico e l’eliminazione dell’utilizzo di energia inquinante. Quando si è presentata la possibilità di investire finanziamenti statali per detta finalità non abbiamo esitato un secondo”. – dichiara il Sindaco Giacomo Pirozzi.

“Grazie a questo progetto abbatteremo le emissioni di CO₂ e di altri agenti inquinanti ma soprattutto conseguiremo economie, abbattendo i costi per l’approvvigionamento dell’energia elettrica tra il 50 e il 60%. L’energia elettrica prodotta, durante gli orari in cui la casa comunale è chiusa al pubblico, sarà venduta all’Ente fornitore e genererà entrate per Calvizzano. – ha concluso il consigliere comunale delegato Vincenzo Trinchillo.













