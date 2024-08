Marano, operai tagliano rami pericolanti. Una cittadina li allontana in malo modo. Aria: “Assurdo che vi siano lamentele anche quando si fanno cose per la città”

Spiacevole episodio avvenuto questa mattina nei pressi della villetta comunale ubicata all’ inizio di San Rocco. Operai impegnati a tagliare i rami pericolanti e erbacce sono stati allontanati dalle urla di una cittadina che li accusava di ostruire il passaggio pedonale, in quanto per tagliare i rami degli alberi collocavano un “carrellino ” sul marciapiede. Sicuramente non si sarebbe dovuti arrivare ad uno stato di sporcizia tale, ma se anche con ritardo, l’amministrazione riesce ad ottenere qualsiasi esiguo risultato, incontrando comunque le resistenze dei cittadini…vuol dire che tutti sono bravi a lamentarsi, ma pochi a collaborare ( proprio in questi giorni un cittadino mi ha mandato a quel paese per aver ricordato che l’umido nn si deposita di lunedì) e a voler fare sacrifici (scendere dal marciapiede in questo caso) nell’interesse della collettività.

Consigliera Teresa Aria