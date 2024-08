ROGO PERSANO: RASTRELLI (FDI), PORTARE VICENDA IN COMMISSIONE ANTIMAFIA 

340 Visite

“La vicenda del rogo di ecoballe a Persano indigna ed inquieta.

Indigna perché costituisce la riprova della fallimentare gestione dei rifiuti da parte della Regione Campania.

Inquieta perchè si iscrive nella più ampia vicenda dello stoccaggio per il trasferimento dei rifiuti in Tunisia per la quale è da tempo aperta un’inchiesta, nella quale risultano indagati anche alcuni funzionari regionali.

Il tutto fa anche il paio con l’imbarazzante storia delle ecoballe di Taverna del Re, rimaste per anni nel sito di Giugliano, nonostante i roboanti annunci di smaltimento, provenienti dall’amministrazione De Luca. Oggi è lo stesso vicepresidente Bonavitacola a parlare di incendio doloso a Serre, ricordando come la Regione abbia firmato a metà luglio il contratto d’appalto per loro rimozione delle ecoballe, e proprio oggi avrebbero dovuto iniziare le operazioni. Anche su eventuali lungaggini nelle procedure, nonché sulle omissioni nella vigilanza, e’ senz’altro il caso di fare approfondimenti. A fronte di tanta opacità, valuteremo la opportunità di portare la vicenda alla attenzione della commissione Antimafia, tanto più che l’indagine penale verte sull’ipotesi di traffico illecito di rifiuti”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, componente della commissione parlamentare Antimafia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews