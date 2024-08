Napoli, usura: arrestata anche la figlia di Gennaro Licciardi

214 Visite

Pensando di ottenere un ridimensionamento dei tassi d’interesse, anche di diverse

migliaia di euro al mese, hanno pensato di rivolgersi alla

camorra e non alle forze dell’ordine, cadendo dalla padella alla

brace: è quanto successo a due commercianti napoletani rimasti

intrappolati in un vorticoso giro d’usura a cui ha messo fine la

Polizia di Stato di Napoli (Squadra Mobile e Commissariati di

Scampia e Secondigliano) che ha arrestato nove persone (quattro

in carcere e cinque ai domiciliari), tra cui Rosaria Licciardi,

figlia del capoclan Gennaro Licciardi, detto “a’ scigna” (la

scimmia).

Dopo essersi trovati in notevoli difficoltà a causa dei

prestiti chiesti e dei tassi esorbitanti che avrebbero dovuto

corrispondere agli esattori, si sono rivolti al clan Licciardi

che invece ha rincarato la dose, con il chiaro obiettivo di

acquisire le loro proprietà e riciclare fondi frutto di attività

illecite.

Secondo quanto emerso dalle ultime indagini della Direzione

Distrettuale Antimafia partenopea i clan con maggiore

disponibilità di denaro liquido, come per esempio il clan

Licciardi, stanno portando avanti questa attività proprio per

acquisire imprese e negozi mettendo i proprietari in gravi

difficoltà, soprattutto in condizione di non pagare i prestiti

chiesti che poi alla fine si estinguono con la cessione

dell’attività. E, infatti, le due vittime in questione si sono

viste moltiplicare le quote da restituire fino all’inverosimile:

infatti, nel giugno 2023, a fronte di un prestito da 15mila euro

avrebbero dovuto restituirne 18mila ma già nel novembre dello

stesso anno, a fronte di un prestito di 200mila euro (in quattro

rate da 50mila euro) alcuni degli indagati avevano già chiesto,

a titolo di interessi, ben 120mila euro.

I destinarri degli arresti in carcere sono Antonio

Donnarumma, Pasquale Casertano, Alfredo Zona e Mario Vittoriosi.

Domiciliari invece per Massimo Donnarumma, Giovanni Ioime,

Emaniele Flaminio, Alfredo Franco e Rosaria Licciardi per la

quale il gip Maria Gabriella Iagulli ha ritenuto di escludere

l’aggravante dell’agevolazione camorristica confermando però la

modalità mafiosa dei reati contestati. (ANSA).













