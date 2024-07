MARANO. PER le Persone e la Comunità: No ampliamento zona strisce BLU per la sosta nelle stradine che convergono sul corso principale

Il movimento politico PER le Persone e la Comunità esprime la propria più ferma condanna nei confronti della recente decisione del Consiglio Comunale di ampliare la zona a strisce BLU per la sosta nelle stradine che convergono sul Corso principale. Tale provvedimento, oltre a dimostrare una grave disattenzione verso le esigenze dei cittadini, rappresenta un ulteriore attacco al Bene Comune e un allontanamento dai principi di Sussidiarietà e Solidarietà che dovrebbero guidare l’azione politica. Già alle prese con un piano di strisce Bianche mal implementato, la nostra comunità si vede ora costretta ad affrontare un ulteriore aggravio economico. L’ampliamento della zona a pagamento per la sosta si traduce infatti in una tassa nascosta per tutti i cittadini, i quali si vedranno costretti a sostenere spese aggiuntive per poter parcheggiare le proprie autovetture. Riteniamo che questa scelta sia miope e vada a discapito della qualità della vita dei maranesi. Invece di incentivare l’uso dei mezzi pubblici e di promuovere politiche di mobilità sostenibile, l’Amministrazione Comunale sembra preferire una strada che penalizza i cittadini e favorisce gli interessi di pochi. Chiediamo con forza: • L’immediato annullamento della “delibera” con cui si è deciso di ampliare la zona a strisce BLU. • Un confronto aperto con i cittadini per elaborare insieme soluzioni alternative che tengano conto delle esigenze di tutti. • L’attuazione di politiche di mobilità sostenibile che favoriscano l’uso di mezzi pubblici, piste ciclabili e pedonalizzazioni.

PER una Marano più vivibile, più equa e più sostenibile. PER le Persone e la Comunità – Circolo PER di Marano