L’Oroscopo del 14 luglio: l’estate diventa bollente per alcuni segni

ARIETE L’effetto positivo di Giove in Gemelli, segno dei fratelli, è che vi siete resi conto che davvero il bene altrui è anche il bene vostro. L’altruismo vi avvicina alle nuove persone che ora entrano nella vostra vita. La stessa Luna crescente in Bilancia vi mette in contatto con persone nuove che diventeranno amici, collaboratori, oppure amori. Una domenica proprio come piace a voi: vacanze, viaggi, relazioni sociali, passioni. Quello che avete realizzato è destinato a crescere, ciò che è concluso sarà dimenticato.

TORO Non dovete pretendere troppo da voi stessi, nemmeno dal punto di vista fisico perché avrete bisogno di molte energie nel lavoro e in casa, ma oggi non ci sono emergenze, potete fare tutto in modo più rilassato. Sempre che il Toro riesca a stare rilassato. Sotto l’aspetto creativo è stimolante esplorare nuove strade, anche nella vita sentimentale. Marte è con voi ancora sei giorni, non perdete la sessualità che vi offre su un piatto d’argento, insieme alla Luna in Bilancia che dà al vostro amore una nota sofisticata e signorile.

GEMELLI Pensiero stupendo: amore… Amore di tanti anni fa, amore nato di recente, amore che nascerà nel giro di 24 ore, quanto dura l’aspetto di Giove con Luna bellissima in Bilancia. Una relazione che nasce sotto questo influsso, vince persino l’opposizione di Saturno, è certamente destinata a durare. Rinnoviamo l’invito ai giovani innamorati di programmare al più presto il matrimonio, i figli nasceranno anche se non programmati. Famosi nello zodiaco per la vostra bravura, impegno, senso degli affari, dimostrate che avete anche un cuore d’oro.

CANCRO Avvenimenti in famiglia, spese per i figli o per guasti tecnici, noie con dipendenti e lavoratori domestici. Insomma le solite noie del vivere quotidiano, però anche voi esagerate. Luna primo quarto vi punge come una fastidiosa vespa ma poi arriva la carezza di Marte, il fuoco si accende. Quel falò che non si è acceso la notte di San Giovanni, la prossima notte si leva alto nel cielo, uno spettacolo. Anche il coniuge, o l’amante, resterà sorpreso e conquistato. È la vostra festa, auguri!

LEONE Marte è ancora in aspetto negativo, dobbiamo tenere presente il transito in Toro fino al 20 perché vi può combinare qualcuna delle sue, tuttavia quello che è più fastidioso è il nervosismo che produce, sappiatevi controllare da soli perché gli altri non vi aiutano. Siete sempre al centro dell’attenzione, soprattutto oggi illuminati da Venere e Mercurio, mentre dalla cara Bilancia arriva l’amoroso influsso della Luna crescente, Giove dai Gemelli vi manda invece fortuna finanziaria. Tenetevi forte, si ripresenta l’occasione che sembrava sfumata! Potere delle stelle.

VERGINE Questa è la vostra seconda estate con Saturno in Pesci, opposizione, quest’anno più faticosa per il fisico e fastidiosa per i rapporti stretti perché si incrocia con Giove in Gemelli. La vita professionale e la vita privata non riescono a trovare un percorso insieme, c’è sempre qualcosa di troppo o di meno. Prezioso l’intervento della Luna nell’equilibrata Bilancia, disponete su due piatti i due argomenti che vi interessano di più e valutate i pro e i contro. Oggi sarà piacevole incontrare le persone care, amici che non vedete da tempo, e potete farvi anche un regalo: addio al tormentoBILANCIA Quindi, Bastiglia. L’anniversario che oggi festeggiano i francesi quest’anno cade sotto il primo quarto di Luna in Bilancia. E voi, quale fortezza avete deciso di espugnare, con questa Luna che si unisce in aspetto positivo praticamente con tutti i pianeti dello zodiaco? Se non avete ancora un’idea precisa, Giove, che in astrologia governa alti poteri istituzionali e religiosi, ha per voi una proposta interessante – andate contro qualche potere. Questo è il momento di puntare sul grande successo, di realizzare un sogno che coltivate da anni. Bella la pagina dell’amore, sposatevi, i figli o i nipoti arriveranno da soli.

SCORPIONE Una domenica di ora in ora più affascinante, con momenti di esaltazione e altri di sottile piacere interiore… sapete voi perché. Ognuno di voi lo sa. Amore esplosivo, pensieri intriganti, qualcosa sta davvero cambiando, è scoppiata l’estate nel vostro cuore. E non solo l’amore, percepite che le cose stanno mutando a vostro favore anche in altri ambiti, meno romantici, ma altrettanto sostanziali. SAGITTARIO Siatene certi, questo amore vi prenderà, non avrete scampo, lo troverete se siete ancora soli, perché sarà una passione che vi metterà in catene. Come Bryan Ferry in quella canzone degli anni 80, “Slave to love”. Giusta per voi: c’è qualcosa di già vissuto, di antico, quello che nasce sotto il primo quarto. È una Luna che agisce con grazia nel settore dei grandi incontri, non solo nuove passioni ma anche nuovi lavori, forse anche un secondo, terzo… matrimonio. Attenti con le autorità superiori, avete il gusto della polemica.

CAPRICORNO Il Capricorno nel proprio lavoro è troppo bravo, ingegnoso, spesso supera gli altri, è quasi impossibile che non abbia nemici o concorrenti sleali. Oggi limitatevi ad ascoltare e osservare quello che succede nel vostro ambiente, dato che il primo quarto nasce in quel settore. Lievi disturbi alla circolazione, gambe, ginocchia. Ma questa Luna lancia anche un messaggio d’amore e di fortuna finanziaria che si avvicina. Potete aspettare Luna in Scorpione, domani?

ACQUARIO La pazienza è sempre premiata. Primo quarto in Bilancia è importante per noi tutti perché tocca i nostri rapporti stretti, dal matrimonio alle collaborazioni, dal flirt estivo al vero amore. Influsso ancora più incisivo, diciamo pure fortunato, è per voi che siete parenti astrali della Bilancia e dei Gemelli. Beneaugurante domenica per tutte le nuove iniziative, nasce di sicuro un nuovo amore, ma tutto va fatto senza stressare il fisico, Marte picchia forte, Mercurio tocca la gola.