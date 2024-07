Marano, terzo giorno di passione sul fronte idrico per tanti residenti. Ma non c’è nulla da fare. L’ufficio tecnico è chiaro: “Impianti funzionanti”

149 Visite

Perdete ogni speranza o voi che patite la sete. I disagi sul fronte idrico si trascinano da giorni in via San Marco e in altre zone del territorio. Non conosciamo il numero esatto dei residenti in difficoltà. Molti si rivolgono al nostro giornale e noi non possiamo far altro che chiedere spiegazioni ai tecnici competenti.

La questione, però, si presenta più che complessa: per l’ufficio tecnico comunale gli impianti sono perfettamente funzionanti. I problemi sono imputabili agli allacci idrici abusivi e alla diminuzione dell’erogazione decisa dalla Regione. Ma perché a protestare sono soprattutto i residenti di San Marco? Perché le vasche a San Marco sono più piccole rispetto ad altre zone di Marano.













