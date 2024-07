Marano, i malpancisti del Pd e non hanno incontrato il consigliere regionale Casillo. Cosa è emerso? Boh

106 Visite

Nel pomeriggio di ieri, a Marano, un nutrito gruppo di iscritti e non al Partito democratico ha incontrato il consigliere regionale Mario Casillo, capogruppo dei dem in Regione. Dall’incontro – secondo chi ha stilato questa nota – “è emersa la volontà di tutti di seguire un percorso politico corretto e trasparente, in linea con le indicazioni e le raccomandazioni del partito nazionale”.

La nota, dunque, è scarna e non chiarisce alcunché: se i partecipanti all’incontro sosterranno il sindaco Morra in futuro, se otterranno – come chiedono da un anno – visibilità in giunta, se invece inizieranno ufficialmente a contrastarlo e chiederanno allo stesso di farsi da parte prima che il Comune rischi un altro scioglimento.

Nulla è stato chiarito, insomma. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, Lorenzo Di Marino, Pasquale Coppola, Franco De Magistris, Castrese Schiano e altri.













