L’angolo della satira. Marano, Izzo: “Nuovi pali della luce in via Nuvoletta alla ricerca di assessorati”

Un po’ di satira non guasta.

Di questi tempi viale Nuvoletta si è arricchito di nuovi pali e non parlo di quelli dell’ energia elettrica ma di umani che con sagace, perseveranza, sfidando anche le temperature roventi aspettano di incontrare il Sindaco.

Gli incontri non avvengono negli uffici comunali perché il pressing riguarda la richiesta di una poltrona in giunta, quella lasciata libera dal dimissionario dott.Varriale.

In questa corsa per accaparrarsi un posto in giunta il più attivo è il gruppo, o meglio, ex gruppo Di Marino con l’ ausilio di Crispino, quest’ultimo mosso dalla speranza che se il gruppo riuscisse ad ottenere il via libera la figlia potrebbe essere la prescelta.

Eppure i pali viventi dovrebbero per il bene di Marano fare un’ introspezione in loro stessi per essere sicuri che la luce che sostengono sia luce propria ,chiara e trasparente per il benessere della collettività per anni offuscata da luce riflessa altrui.

Queste semplici osservazioni dovrebbero far riflettere il Primo Cittadino,e la sua maggioranza nel recedere da un’eventuali decisioni che non rispecchino i canoni della cristallina luce se veramente si voglia il bene di Marano.

Michele Izzo Consigliere Comunale













