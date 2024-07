GRUMO NEVANO: sfonda la vetrina di un supermercato con un’auto rubata e rischia di investire i clienti. 34enne arrestato dai carabinieri

GRUMO NEVANO: sfonda la vetrina di un supermercato con un’auto rubata e rischia di investire i clienti. 34enne arrestato dai CarabinierHa 34 anni ed è incensurato il ghanese che ieri pomeriggio ha seminato il panico nel parcheggio di un supermercato in corso Cirillo, nel comune di Grumo Nevano.Alla guida di un’auto, tra accelerate improvvise e manovre azzardate ha rischiato di investire alcuni passanti e, senza alcun motivo apparente, ha pure sfondato la vetrina del supermercato dove si erano rifugiati i clienti terrorizzati. Poi si è dileguato.I carabinieri della compagnia di Caivano hanno immediatamente avviato le indagini, individuando l’auto e poi il 34enne.Il veicolo era parcheggiato in viale della rimembranza, è risultato oggetto di un furto consumato qualche ora prima a Frattaminore.L’uomo, invece, si stava arrampicando sull’impalcatura installata attorno ad un palazzo in ristrutturazione poco lontano.Al terzo piano si è infilato nella finestra aperta di un appartamento disabitato e lì si è barricato, rifiutando qualsiasi contatto con i militari.Così i carabinieri hanno seguito lo stesso percorso, salendo lungo l’impalcatura.Dalla stessa finestra lo hanno raggiunto e bloccato. Finito in manette, il ghanese è stato portato in carcere. Dovrà rispondere di danneggiamento e ricettazione.

