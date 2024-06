Vomero, via Cimarosa, rimossi alcuni alberi. Cementificata una fossetta. Sparita la fioriera ripulita di recente

96 Visite

A seguito di una segnalazione pervenutami su whatsapp, nella quale si denunciava la rimozione di diverse alberature stradali al Vomero, in via Cimarosa, nel tratto tra via Kerbaker e via Bernini, mi sono recato sui luoghi riscontrando che effettivamente erano presenti diverse fossette vuote o con la sola ceppaia. Una di queste fossette, posta dinanzi all’ingresso del civico 50, era stata addirittura coperta con una lastra di cemento, cosicché, allo stato, non può neppure essere posta a dimora una nuova alberatura “. A rendere nota la vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, da tempo impegnato nella lotta per la salvaguardia del poco verde pubblico a disposizione degli abitanti del popoloso quartiere partenopeo.

” Nell’occasione – aggiunge Capodanno -, mi sono anche ricordato che il tratto di strada in questione, nei giorni scorsi, era salito alla ribalta delle cronache per una fotografia, pubblicata sul quotidiano “Il Mattino”, nella quale si osservava l’assessore comunale al verde, Santagada, che ripuliva una delle fioriere poste lungo il marciapiede. Ma, con mia grande meraviglia, ho constatato che anche questa fioriera era nel frattempo scomparsa “.

“ Si tratta di un episodio molto grave – puntualizza Capodanno -, un “giallo” che si va ad aggiungere ad altri analoghi avvenuti in un recente passato, come la sparizione di alcune panchine nelle isole pedonali di via Scarlatti e di via Luca Giordano “.

Capodanno auspica che vengano promosse tutte le indagini del caso per fare piena luce sulla rimozione degli alberi e segnatamente sulla cementificata della fonte oltre che sulla scomparsa della fioriera. Altresì invita gli uffici comunali competenti a provvedere, in tempi rapidi, alla piantumazione di nuovi alberi nelle tante fossette prive di alberature o con la sola ceppaia, compresa ovviamente quella attualmente cementificata.













