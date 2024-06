Riapre al pubblico l’antica spiaggia di Herculaneum

83 Visite

Il sito di Ercolano è stato enormemente riqualificato, sta diventando un gioiello». A dirlo il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, alla cerimonia di riapertura dell’antica spiaggia cittadina di Ercolano, frutto di un progetto di recupero promosso dal Parco archeologico, in partenariato pubblico-privato con il Packard Humanities Institute e con un finanziamento Cis Vesuvio. «Siamo in una delle aree archeologiche più importanti al mondo assieme a Pompei e Oplonti. Stiamo lavorando tantissimo e nella legge di bilancio abbiamo stanziato nuove risorse per gli Scavi. Poi c’è il tema dello Spolettificio di Torre Annunziata che diventerà un polo museale. Si tratta di una serie di cose che possono diventare occasione di sviluppo socio-economico» sottolinea l’esponente del governo Meloni.













