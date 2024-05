Santa Maria la Carità, in centinaia in piazza per “Ritorno al Futuro”: il grande evento dedicato ai giovani

Giosuè D’Amora, candidato sindaco della lista M273: “Votate consapevolmente, non per famiglia, ma per i contenuti e i programmi che ritenete migliori per il futuro della nostra città”

“Ritorno al Futuro”: a tu per tu con i giovani sammaritani. È questo il titolo dell’evento straordinario dedicato svoltosi presso la piazzetta di Cappella Bisi. Un’opportunità unica per incontrare i ragazzi, condividere storie e sogni e lavorare insieme per costruire un futuro luminoso per la nostra amata Santa Maria la Carità. La partecipazione di centinaia di persone ha reso la serata indimenticabile.

I rappresentanti della lista M273 hanno ascoltato le idee, sentito la voce e celebrato la grande energia dei giovani. È stato un momento di grande condivisione e unione, in cui sono state gettate le basi per un futuro migliore e più prospero.

Il candidato sindaco Giosuè D’Amora ha sottolineato l’importanza “La partecipazione attiva dei giovani nella vita politica e sociale è fondamentale. – ha detto il candidato sindaco Giosuè D’Amora – Andiamo a votare consapevolmente, valutiamo i contenuti dei programmi elettorali e confrontiamoci con le persone e con le loro visioni per Santa Maria la Carità. Il vostro voto è importante quanto quello di una persona di quarant’anni. Per favore, votate consapevolmente, non per famiglia, ma per i contenuti e i programmi che ritenete migliori per il futuro della nostra città”.

Questo evento rappresenta solo l’inizio di una serie di iniziative volte a coinvolgere attivamente la cittadinanza nel processo decisionale e a promuovere un dialogo costruttivo tra tutte le generazioni. Continueremo a fare la differenza e a lavorare insieme per una Santa Maria la Carità più forte, unita e prospera.