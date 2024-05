Marano, gravissima gaffe istituzionale. Consiglio comunale convocato, ma cancelli chiusi. Il sindaco è dal prefetto, ma la seduta non era stata annullata ufficialmente. Le proteste di due consiglieri

78 Visite

Il sindaco Morra è dal prefetto di Napoli, convocato nei giorni scorsi per discutere – tra l’altro – di ordine pubblico. Ma a Marano oggi è in programma anche il consiglio comunale, che non è stato ufficialmente annullato. Tre consiglieri, De Stefano, Santoro, Baiano, sono all’esterno dell’auditorium Socrate. Il cancello è chiuso, ma è normale sia così? Se manca il sindaco, non si tengono i consigli comunali? Non c’è un vicesindaco, si chiedono i due consiglieri? E ancora: “E perché non è stato revocato ufficialmente?”. La mancanza del sindaco non inficia la regolarità del consiglio comunale. Il segretario doveva svolgere il suo ruolo, fare la conta e poi, constatata la mancanza del numero legale, rimandare il tutto a domani. I consiglieri dovrebbero far verbalizzare il tutto alle forze dell’ordine e inviare al prefetto, ve ne sono gli estremi.













