Campi flegrei, sgomberate 35 famiglie dopo il lungo sciame sismico

Sono 35 le famiglie, residenti in tre edifici tra Pozzuoli e Bacoli, sgomberate in seguito allo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei. Una precauzione dovuta a causa dell’insistenza del terremoto. A una prima scossa, di magnitudo 3.5, registrata alle 19:51, ne sono avvenute complessivamente 150. La più forte, come ha sottolineato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), si è registrata alle 20:10 ed è stata di magnitudo 4.4. Per la zona, si tratta del terremoto più forte degli ultimi 40 anni. La conseguenza è stata un fuggi fuggi, con moltissime persone che sono scese in strada per il timore di crolli. Passata la notte, e considerando le basse temperature dell’alba, in molti sono rientrati all’alba.