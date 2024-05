Si torna al voto in tanti comuni: riflettori puntati sugli enti reduci da scioglimenti. Ombre anche su Marano, dove non si vota

87 Visite

Infiltrazioni dei clan, ombre sui candidati. È il leitmotiv delle Comunali dell’8 e 9 giugno alla vigilia ella presentazioni delle liste, prevista domani e dopodomani. Se la questione morale tiene banco, con schermaglie tra i partiti, è anche perché tra i 22 Municipi al voto nella provincia di Napoli troppi vengono da scioglimenti per camorra recenti e passati. I municipi caldi sono diversi e, tra questi, figurano sicuramente Castellammare di Stabia e Torre del Greco. A Castellammare, municipio sciolto per infiltrazioni, Vicinanza (centrosinistra) parla di liste pulite e punta sul “modello Napoli”. A Torre, invece, Pd e Cinque Stelle vanno divisi.

Comuni sciolti che tornano al voto, dunque, comuni sciolti di recente – come Melito – e tanti altri comuni della provincia che potrebbero essere attenzionati. Anche per il Comune di Marano, già sciolto quattro volte, considerando la questione frequentazioni, parentele scomode di diversi attuali amministratori e considerando che ci sono molte vicende – già finite nel precedente decreto di scioglimento – che potrebbero tornare in auge, non è da escludere a priori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews