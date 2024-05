Giugliano luci e ombre: inaugurato Liternum, ma è emergenza furti: oggi il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato per oggi, 6 maggio, una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in cui si affronterà il problema della sicurezza nel comune di Giugliano in Campania ed in particolare la situazione dei furti nelle abitazioni. Alla riunione interverrà anche il sindaco di Giugliano in Campania, Nicola Pirozzi. Ieri un gruppo di cittadini – a margine dell’inaugurazione del parco di Liternum – ha sollecitato anche il governatore De Luca.