Napoli, sangue all’alba: due gravi incidenti, morta una ragazza

Investita e uccisa questa mattina all’alba in via Cattolica – lo stradone che collega il rione Cavalleggeri con l’area di Coroglio a Bagnoli – mentre rientrava a casa in auto con tre amiche, dopo una serata in discoteca. Secondo una prima ricostruzione, la vittima 22 anni avrebbe chiesto alla conducente di accostare l’auto per mettersi alla guida. La proprietaria scende dal veicolo e fa posto alla ragazza che non fa in tempo a rientrare nella vettura che viene travolta da un’auto in corsa, con ogni probabilità un Suv nero. La giovane vittima residente nel centro storico di Napoli è deceduta sul posto. Immediati i soccorsi così come l’arrivo degli agenti della Polizia municipale che hanno avviato le indagini per identificare le persone a bordo del Suv. Molto diranno le immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza e i testimoni.

Negli stessi minuti del tragico impatto avvenuto in Via Cattolica, nel vicino quartiere Fuorigrotta, in Via Leopardi, è stata investita una 27enne mentre scendeva dal taxi sotto casa, sempre di rientro dalla discoteca. La giovane è stata travolta all’altezza delle Scuole Pie da una Polo guidata da un 24enne in compagnia di un 22enne, entrambi sprovvisti di documenti. La ragazza è stata sbalzata in avanti per circa 30 metri. Il conducente ha proseguito la marcia dileguandosi per poi fare ritorno sul luogo dell’incidente dopo venti minuti. Disposti gli esami tossicologici. La giovane, in condizioni gravissime, è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Napoli per poi essere trasferita al nosocomio di Nocera Inferiore, nel salernitano.