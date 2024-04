Scarface, il film cult compie 40 anni

100 Visite

Il 20 aprile del 1984 Scarface di Brian De Palma faceva il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane. Vera e propria pietra miliare del cinema, ispirato al film del 1932 di Howard Hawks, Scarface – Lo sfregiato, Scarface racconta la storia di Tony Montana (Al Pacino) che, dopo essere scappato dal suo paese natio, arriva in Florida cominciando prestissimo a lavorare nel mondo della droga e della cocaina, fino a diventare un vero e proprio boss temuto da tutti. Nel cast del film c’erano anche Michelle Pfeiffer, Robert Loggia e Steven Bauer. In occasione dei quarant’anni dall’uscita del film – che è tornato in sala l’8 aprile 2024 per tre giornate evento – abbiamo deciso di raccogliere dieci curiosità che (forse) non conoscete su quello che è senza dubbio uno dei migliori film tra quelli che costellano la filmografia di Pacino.













