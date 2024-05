Casillo (Pd): “Bene i fondi per salvare Bagnoli, ma il Governo non tocchi i fondi di coesione”

85 Visite

“Il processo di bonifica dell’area di Bagnoli è senza dubbio una questione di grande importanza per il recupero ambientale della costa di Napoli. Ben venga quindi l’impegno da parte del Governo e del Ministro Fitto, ma è essenziale che questo non sottragga risorse ai comuni che aspettano lo sblocco dei Fondi di Coesione a favore della Regione Campania per completare opere strategiche per i propri territori o evitare il dissesto finanziario. Se dai 6 miliardi dei Fondi di Coesione si sottraggono 1,2 miliardi per Bagnoli, si riducono inevitabilmente le risorse e le opportunità degli altri comuni. Napoli è la capitale del Sud; ogni opera che si realizza, ogni progetto che si concretizza è importante, ma è fondamentale assicurare che tutte le aree, urbane e rurali, ricevano l’attenzione e le risorse necessarie per affrontare le loro sfide e cogliere le opportunità di crescita. Il Governo trovi fondi nazionali per Bagnoli senza mortificare gli altri comuni della Campania” – è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, capogruppo del PD in Consiglio Regionale.















Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews