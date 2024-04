Marano, favori al clan Polverino: assolto carabiniere

249 Visite

Era stato accusato di aver ottenuto favori o somme di denaro in cambio di informazioni su controlli, blitz e perquisizioni ed evitando pressanti controlli sul territorio di Marano, con l’aggravante di aver agevolato il clan Polverino. La prima sezione del tribunale di Napoli nord ha assolto Raffaele Messere, militare dell’Arma in servizio a Marano per molti anni. Messere aveva optato per il rito ordinario ed era difeso dall’avvocato Carlo Carandente Giarrusso.

L’indagine scaturiva dalle dichiarazioni del pentito Biagio Di Lanno e da un’intercettazione telefonica – tra i figli di Sabatino Cerullo, apicale del clan egemone a Marano (già assolto in precedenza con un altro rito) – in cui si faceva riferimento all’operato del carabiniere. I giudici di Napoli nord hanno assolto Messere perché il fatto non sussiste.













