Atletica, finale campionati provinciali studenteschi: gli alunni della Socrate di Marano secondi

Alunni ed alunne della Socrate di Marano impegnate oggi al Virgiliano di Napoli nella finale dei campionati provinciali studenteschi di atletica leggera. Buon piazzamento per gli allievi guidati dalla professoressa Paola Vattucci e dal coordinatore e responsabile di educazione fisica regionale, il professor Raimondo Bottiglieri. I giovani atleti maranesi si sono dovuti arrendere, in finale, solo alla scuola Ada Negri di Villaricca. Per quel che concerne le prestazioni individuali, sugli scudi, in particolare, Veronica Totaro, prima negli 80 ostacoli e Elio Fusco, primo sui 1000metri. Ottimi risultati che arrivano nonostante le ben note difficoltà sul fronte strutturale, acuite dalla chiusura (ormai da tre anni e mezzo) dello stadio comunale.













