𝐀𝐏𝐏𝐑𝐎𝐕𝐀𝐓𝐀 𝐋𝐀 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐔𝐌𝐋𝐀𝐆𝐎, 𝐌𝐀 𝐐𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐀𝐌𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐀 𝐍𝐄𝐋 𝐃𝐍𝐀 𝐋𝐀 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐑𝐄𝐓𝐓𝐄𝐙𝐙𝐀 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐂𝐀 𝐄 𝐔𝐌𝐀𝐍𝐀!

In un giorno in cui la cittร dovrebbe esultare per il raggiungimento di un risultato importante come ๐ฅ’๐š๐ฉ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฏ๐š๐ซ๐ข๐š๐ง๐ญ๐ž ๐š๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐‚๐ข๐ซ๐œ๐ฎ๐ฆ๐ฅ๐š๐ ๐จ, devo purtroppo constatare che ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐€๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ก๐š ๐ง๐ž๐ฅ ๐ฌ๐ฎ๐จ ๐ƒ๐๐€ ๐ฅ๐š ๐ฌ๐œ๐จ๐ซ๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ณ๐ณ๐š ๐ฉ๐จ๐ฅ๐ข๐ญ๐ข๐œ๐š ๐ž ๐ฎ๐ฆ๐š๐ง๐š!!

Si sta lavorando a questo progetto dal 2008, finalmente solo ora vediamo vicino il traguardo! Dopo aver perso per l’ennesima volta i finanziamenti, come Consigliere Metropolitano da due anni mi sono messo al lavoro, anima e corpo, sul progetto Cirumlago riuscendo ad ottenere un risultato importantissimo. Invece stamattina in Consiglio comunale qualcuno, ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฉ๐ซ๐ž๐ง๐๐ž๐ซ๐ฌ๐ข ๐ข ๐œ๐ข๐ง๐ช๐ฎ๐ž ๐ฆ๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐ข ๐๐ข ๐ ๐ฅ๐จ๐ซ๐ข๐š, ๐ก๐š ๐ฌ๐œ๐š๐ฏ๐š๐ฅ๐œ๐š๐ญ๐จ ๐ฅ๐š ๐ฆ๐ข๐š ๐Ÿ๐ข๐ ๐ฎ๐ซ๐š ๐ฌ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐š๐ฅ๐œ๐ฎ๐ง ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฆ๐จ ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ž๐ข ๐ซ๐ฎ๐จ๐ฅ๐ข!

Ricordo a queste persone che solo grazie alla mia caparbietร e all’amore che provo per questa terra, insieme al Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi, siamo riusciti a rifinanziare il progetto Circumlago. ย Questa รจ l’unica veritร incontrovertibile!

๐‘ฐ๐’ ๐’„๐’๐’๐’•๐’Š๐’๐’–๐’ ๐’‚๐’ ๐’‚๐’๐’ ๐’‚๐’“๐’† ๐’‚๐’—๐’‚๐’๐’•๐’Š ๐’‘๐’†๐’“ ๐’๐’‚ ๐’Ž๐’Š๐’‚ ๐’”๐’•๐’“๐’‚๐’ ๐’‚, ๐’๐’†๐’๐’’๐’–๐’๐’Š๐’„๐’ ๐’Š๐’๐’•๐’†๐’“๐’†๐’”๐’”๐’† ๐’ ๐’Š ๐‘ฎ๐’Š๐’–๐’ˆ๐’๐’Š๐’‚๐’๐’ ๐’† ๐’ ๐’†๐’Š ๐‘ช๐’Š๐’•๐’•๐’‚๐’ ๐’Š๐’๐’Š ๐‘ฎ๐’Š๐’–๐’ˆ๐’๐’Š๐’‚๐’๐’†๐’”๐’Š!













