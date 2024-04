SCHMIDT: RASTRELLI (FDI): PROFESSIONISTA DI VALORE MONDIALE, PD PARTITO ANTI-DEMOCRATICO

37 Visite

“La linearità e la trasparenza che sta dimostrando a Napoli un professionista mondiale come Schmidt sono rari e da ammirare ma, come al solito, la sinistra è buona solo a fare la morale agli altri. L’aspettativa, come ben sanno decine di parlamentari e sindaci del PD che ne usufruiscono, è infatti un istituto previsto dalla legge e nel suo caso, peraltro, è limitata a soli due mesi”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli per il quale “è incredibile che pur di provare ad ostacolare la corsa del centrodestra e di Eike Schmidt il PD sia arrivo persino a negare il sacrosanto diritto costituzionale di una persona di candidarsi a sindaco”.

“Lasciamo dunque ai presunti Democratici il livore per la consueta incapacità di riconoscere e valorizzare il merito”, conclude Rastrelli.

