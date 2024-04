A Calvizzano la giornata cittadina della legalità con Giovanni Paparcuri, Cafiero De Raho, Catello Maresca, il Prefetto di Napoli Di Bari, l’Assessore Fortini, il Senatore Silvestro per parlare di antimafia agli studenti delle scuole del comprensorio

Martedì 9 aprile alle ore 10.30, presso il Palazzetto dello Sport “PalaRaffaella”, l’amministrazione comunale di Calvizzano in collaborazione con l’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione organizza la prima “Giornata Cittadina della Legalità”, per riaffermare il totale rifiuto e il totale disprezzo verso la criminalità organizzata e non, da parte delle istituzioni, degli studenti, dei giovani e della cittadinanza tutta.

Per l’occasione l’Ente si si fregerà di ascoltare la testimonianza di Giovanni Paparcuri, il noto agente miracolosamente scampato all’attentato di Via Pipitone Federico, in cui morì il Giudice Antimafia Rocco Chinnici, due uomini della scorta e il portiere del palazzo dove avvenne l’attacco. Paparcuri ha dedicato la sua vita lottando contro il crimine e ha lavorato a stretto contatto con tantissimi autorevoli magistrati, alcuni dei quali uccisi dalla mafia. Tra gli altri ha collaborato anche con i Giudici Falcone e Borsellino.

All’evento parteciperanno delegazioni di studenti dell’I.C. Marco Polo di Calvizzano, dei licei Carlo Levi, Segrè, Cartesio e di altri istituti limitrofi.

Inoltre interverranno il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi, l’Assessore Regionale all’Istruzione Lucia Fortini, l’ex procuratore nazionale Antimafia ora deputato Federico Cafiero De Raho, da sempre impegnato nella lotta al crimine organizzato, il Magistrato Antimafia Catello Maresca, noto per aver contribuito a decapitare il clan dei casalesi, il Senatore e componente della commissione nazionale Antimafia Francesco Silvestro, oltre agli esponenti delle forze dell’ordine del territorio. A moderare il dibattito il giornalista di Teleclub Italia Francesco Mennillo.

“Tale manifestazioni – spiega il primo cittadino di Calvizzano – ha un carattere fortemente simbolico, in ricordo delle vittime innocenti della mafia e ha l’obiettivo di ribadire il pieno disprezzo verso il crimine e di riaffermare la legalità attraverso la sensibilizzazione, la diffusione della cultura e la formazione delle nuove generazioni, soprattutto in questo periodo storico dove a finire nel panorama criminali sono spesso giovani al di sotto persino della maggiore età”.

“Insieme agli studenti avremo la fortuna di ascoltare la testimonianza diretta di un uomo impegnato nella lotta alla mafia negli anni più bui della nostra Repubblica. Giovanni Paparcuri racconterà il suo vissuto, le sue emozioni, la sua esperienza ma anche le sue paure e il lavoro che ha svolto al fianco di integerrimi uomini delle istituzioni. Anche l’intervento di altri autorevoli ospiti come l’ex procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho, il Magistrato Antimafia Catello Maresca, il Senatore Silvestro e il Prefetto di Napoli Di Bari contribuiranno ad accrescere il livello del dibattito. Si ringrazia l’Assessore Regionale Lucia Fortini che si è resa sin da subito disponibile a collaborare con l’amministrazione comunale e gli istituti scolastici per organizzare questo importantissimo evento, mostrando una grandissima sensibilità sul tema. – ha così concluso Pirozzi.