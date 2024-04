Melito, carro festoso con musica a tutto volume sfila per il paese: ma le istituzioni dove sono? Lo Stato a Napoli Nord si è arreso?

56 Visite

Un carro illuminatissimo, con musica neomelodica a tutto volumo, pieno zeppo di persone a bordo e con la dicitura sul retro “Paranza San Marcellino…Pepp o’ mericano” ha sfilato oggi per le strade di Melito.

La segnalazione è giunta direttamente dai residenti del posto che non hanno esitato ad inviarla alla nostra redazione. Non è chiaro se la sfilata fosse autorizzata, resta il fatto che alcune aree del territorio a nord di Napoli sono totalmente fuori controllo. Le istituzioni fanno difficoltà a reprimere qualsiasi fenomeno abusivo o di natura simile. A Melito già nelle ultime settimana i fujenti della Madonna dell’Arco bloccarono il traffico per raccogliere offerte, senza autorizzazione, oggi invece un carro festoso transita per il paese senza che nessuno si opponga. E’ tutto normale? Chissà…













