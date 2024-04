Fuorigrotta è ormai una polveriera: il predominio sulla vendita dei gadget del Napoli dietro l’agguato di ieri

176 Visite

Nel mirino di chi ha sparato – secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti – vi sarebbero gli esponenti dei clan che gestiscono i gadget del Napoli. Il secondo attacco camorristico a Fuorigrotta, in poco più di un mese dopo quello dell’1 marzo in via delle Scuole Pie, e anche in questo caso il bersaglio è stato mancato. Ma stavolta c’è andata di mezzo una innocente, colpita a una gamba da un proiettile vagante. Era con la nipotina nelle giostrine di piazza Italia, così come altre donne e uomini con bambini che giocavano. In un attimo la 49enne del luogo, incensurata, ha sentito un bruciore a sinistra e si è accasciata tra il terrore generale e il fuggi-fuggi. Non è in pericolo di vita, ma il caso ha fatto scalpore e terrorizzato i residenti.













