Primo trapianto di un rene di maiale su paziente in vita

Quello eseguito negli Stati Uniti, può essere definitivo un intervento rivoluzionario, che apre le porte della speranza a milioni di pazienti in lista d’attesa in tutto il mondo. È stato effettuato il primo trapianto di un rene di maiale geneticamente modificato su un paziente in vita.

Il trapianto

Non è la prima volta che si punta agli organi di maiale, con l’obiettivo di poter utilizzare, in un futuro si spera prossimo, organi facilmente reperibili a fronte della scarsità di quelli umani da trapiantare, e la buona riuscita dell’intervento è stato il “grande passo avanti” su cui si è lavorato per anni. In passato infatti era stato eseguito l’evento ma soltanto su pazienti in morte celebrale, ora invece su un paziente ancora in vita.

È stato eseguito da alcuni chirurghi di Boston che hanno trapiantato il rene da un maiale geneticamente modificato in un uomo di 62 anni, affetto da una malattia renale terminale. Il New York Times che ha riportato la notizia da fonti del Massachusetts General Hospital dove è stato eseguito l’intervento, racconta che i segnali dati dal pazienti sono buoni e l’organo trapiantato ha iniziato a produrre urina poco dopo e le condizioni del paziente continuano a migliorare.

Un passo avanti rivoluzionario

“ La nostra speranza è che questo approccio al trapianto offra un’ancora di salvezza a milioni di pazienti in tutto il mondo che soffrono di insufficienza renale “, ha affermato il dottor Tatsuo Kawai, membro del team. L’ospedale ha riferito che il paziente, Richard Slayman di Weymouth, Massachusetts “ si sta riprendendo bene e dovrebbe essere dimesso presto “.













