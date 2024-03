Aversa, rubarono un intero campo di calcio: il 14 marzo sarà ascoltato il Comandante della PM Piricelli che condusse le indagini

208 Visite

Il 14 marzo 2024 presso il Tribunale di Napoli Nord comparirà l’attuale Comandante della Polizia Locale della Città di Caserta Colonnello Antonio Piricelli che in quel periodo dirigeva il Comando di Polizia Locale della Città di Aversa per testimoniare rispetto alle indagini che svolse per il furto di tutti gli accessori comprensivi di porte e recinzioni del campo di calcetto ubicato nei pressi di Viale Olimpico. A seguito del furto all’epoca il Comandante Piricelli avvio immediatamente le indagini, che in poco tempo lo portarono alla individuazione degli autori del gesto, i quali senza valutare l’importanza del bene pubblico ed in modo maldestro smontarono e portarono via un intero campo giochi dove i bambini quotidianamente si svagavano, e ad oggi in quel luogo il campo di calcetto non è stato riposizionato.













