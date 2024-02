Quarto, il piccolo Christian è tornato con la mamma in Inghilterra

Christian adora la pizza. Adora mangiarla vicino al mare. Ed è qui che andavamo sempre. Gli piaceva gettare in acqua piccole briciole di pane per vedere i pesciolini che correvano a mangiarle. Ora non posso più portarlo lì, dove gli piaceva andare. Da lunedì 26/02/2024 Christian ha lasciato l’Italia. Non c’è stato nulla da fare. Mi é stato tolto dal Tribunale dei Minori di Napoli dopo più di due anni che viveva da solo con me per essere trasferito in Inghilterra e per essere affidato alla madre. Madre con problemi di salute mentale che fu allontanata da lui per la sua pericolosità. Madre a cui il PM ha proposto di togliere la genitorialità per incapacità. Madre che fu segnalata dai servizi sociali per condotta instabile. Madre che é stata arrestata per aggressione nei miei confronti. Madre a cui era stato obbligato di incontrare il figlio in luogo protetto e solo in presenza dei servizi sociali. Mi appello alle ISTITUZIONI ITALIANE affinché riportino Christian a casa sua, in Italia. RIPORTIAMO CHRISTIAN IN ITALIA !!!!