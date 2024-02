Quarto, i compagni di classe salutano Christian con una festa a sorpresa prima del ritorno in Inghilterra

150 Visite

“Ti vogliamo bene Christian” e “Ti aspettiamo presto per aggiungere altre foto dei nostri momenti più belli”. Questo é ciò che é scritto sui cartelloni, realizzati dai bambini e dalle maestre della classe di Christian in occasione di una festa a sorpresa, con tanto di torta, organizzata per lui dalle mamme degli alunni per salutarlo prima della sua partenza per il Regno Unito.

Ringrazio tutti quelli che si sono prodigati per la realizzazione di questa festa, la sala che ci ha ospitato e l’animazione presente. L’emozione che ho provato nel vedere così tanta solidarietà é stata indescrivibile. Christian é stato contentissimo di abbracciare i suoi compagni di classe e le sue maestre per un’ultima volta. GRAZIE A TUTTE VOI!

Fabrizio Barretta













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews