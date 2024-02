M5S, Saiello: “Stellantis, subito un Consiglio regionale straordinario”

37 Visite

La richiesta del presidente della Commissione speciale Industria 4.0: “L’assise deve esprimersi unitariamente a difesa degli interessi dei campani”

“Sulla vicenda Stellantis l’assise regionale della Campania non può restare in silenzio. Sono a rischio 4.600 posti di lavoro a Pomigliano, 1600 a Pratola Serra e un indotto che coinvolge 12 mila persone. Il Consiglio regionale rappresenta tutte le forze politiche, anche quelle che oggi sono al Governo del Paese, ed è tenuto ad esprimersi unitariamente e in modo compatto a difesa degli interessi dei cittadini campani. Dopo aver interrogato la giunta nelle scorse settimane, in queste ore depositeremo la richiesta di una seduta straordinaria monotematica del Consiglio regionale che prospetti le prossime azioni e rafforzi l’impegno del presidente De Luca negli incontri con il Governo e le parti sociali”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione speciale Industria 4.0 Gennaro Saiello.

“Salvare gli stabilimenti Stellantis in Campania è un tema di interesse nazionale e locale. Il tessuto socio-economico della nostra regione, che già subisce il dramma della desertificazione industriale, deve essere in ogni modo e in ogni sede tutelato. Confido che tutti i rappresentati regionali sottoscrivano la nostra richiesta. La questione – conclude Saiello – impatterà sul futuro dei nostri territori e va affrontata in Consiglio regionale, ovvero nell’aula dei cittadini della Campania”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews