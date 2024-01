Intervista Amato, Caldoro: Meloni oggetto di attacchi come pochi altri leader

110 Visite

“Caro Amato, ero con te e Craxi nel Parlamento del ‘92 e di critiche alla persona e non alle idee ne abbiamo ascoltate, già allora, fin troppe”. Così Stefano Caldoro commenta con un post sui social l’intervista di questa mattina a Giuliano Amato sulle pagine di Repubblica.

“Con onestà – sottolinea Caldoro – non posso che leggere le parole di Nenni – richiamate da Amato nell’intervista – anche a sostegno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggetto di attacchi personali come pochi altri leader politici negli ultimi decenni”.



