MARANO. IL DUO DI MARINO – COPPOLA SCALPITA PER L’ASSESSORATO: PRONTA A SUBENTRARE LA D’ORIANO, INTANTO “CARAMELLA” PARTECIPA ALLE RIUNIONI PER IL FUTURO MERCATO

239 Visite

Non mollano la presa e continuano a scalpitare. Il duo Di Marino-Coppola, supportato dal terzo uomo (Rosario Guida) al Var, l’avrà spuntata e alla fine Morra gli concederà il tanto richiesto assessorato o i tre, come si suol dire, se ne andranno con una mano davanti e una nell’altro posto? Il trio delle meraviglie che, in prima battuta aveva sostenuto Baiano, ha poi virato al ballottaggio su Morra, che ha accettato di buon grado il pacchetto di voti per vincere la sfida e aggiudicarsi lo scranno di primo cittadino. Ma ora chi ha aiutato batte (legittimamente) cassa.

Di Marino e Coppola si sono dimostrati molto resilienti e fedeli. “Caramella” non ha mollato “l’osso”, anzi, in ogni evento pubblico ha sempre figurato, facendo sempre capire a Morra che lui attendeva il rispetto dei presunti impegni.

Negli ambienti comunali si fa insistente il nome di D’Oriano Giovanna, ex dipendente dell’Asl Napoli 2 nord di Frattamaggiore. Se così fosse, Morra racconterà in giro – per disperdere le tracce – che la D’Oriano è di sua espressione e non del duo Coppola – Di Marino e altri?

Il buon Di Marino però non ha bisogno dell’assessorato per contare, anzi, il sindaco lo tiene molto in considerazione tanto da ritenerlo un interlocutore privilegiato. Partecipa spesso ad incontri sul mercato ortofrutticolo e proprio ieri avrebbe presenziato ad un altro summit sempre sullo stesso tema. Di Marino è un consigliere a tutti gli effetti, pur senza il titolo, ma esercita comunque le funzioni senza alcun problema. Lo trovi ovunque e appare spesso in eventi, sfilate e manifestazioni in pubblica piazza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews