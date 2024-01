Incidente Casal Palocco, youtuberDi Pietro patteggia condanna a 4 anni e 4 mesi e non andrà in carcere

98 Visite

Ha patteggiato una condanna a 4 anni e 4 mesi Matteo Di Pietro, il ventenne legato al collettivo youtuber dei Theborderline che il 14 giugno scorso era alla guida del suv Lamborghini, preso a noleggio, che travolse una Smart a Casal Palocco uccidendo un bimbo di cinque anni che era a bordo assieme alla madre e alla sorellina, rimaste ferite. La pena, per i reati di omicidio stradale aggravato e lesioni, è stata ratificata dal gip di Roma. A Di Pietro sono state riconosciute le attenuanti generiche. Dopo il parere favorevole della procura oggi il gip ha dato il via libera al patteggiamento. Il giovane in aula, visibilmente commosso, ha ribadito le proprio scuse e il dolore per quanto accaduto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews