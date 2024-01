Quarto. Donna abbandonata con due figli occupa un appartamento. Intervengono i carabinieri

Questa notte a Quarto i carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti a via Crocillo 23 per la segnalazione di un’occupazione abusiva. I militari hanno constatato che poco prima una 22enne napoletana incensurata con due figli minori aveva occupato senza alcun titolo un appartamento legittimamente assegnato ad un 70enne. I carabinieri hanno convinto la donna ad abbandonare l’abitazione e hanno riconsegnato l’appartamento al legittimo assegnatario che in quel momento era dal proprio figlio a San Giorgio a Cremano dove dimora. Per la ragazza, lasciata dal compagno e senza tetto dove andare con i due bimbi di 2 anni e un anno e mezzo, i Carabinieri hanno immediatamente attivato i servizi sociali