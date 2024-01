Marano, Izzo: “Il sindaco e le prese di posizione? Facesse i fatti mettendo ordine agli ingressi in certi uffici”

Le distanze e le prese di posizioni su atteggiamenti personali trovano il tempo che trova, anche perché spesso sono prese di posizioni più d’imbarazzo al cospetto dell’evento che di effettiva consapevolezza. Si sa che la responsabilità di azioni vuoi essere civili che penali sono personali ognuno si assume le sue. La responsabilità politica di chi amministra invece deve dar conto all’ intera collettività amministrata. Quindi, tutte le prese di posizioni avute in queste ore hanno come unico denominatore le regole e le indicazioni che bisognerebbero essere impartite da chi è alla guida dell’ amministrazione. Il nostro programma elettorale prevedeva l’ istituzione di un registro d’ accesso per chiunque chiedeva di entrare all’ interno degli uffici comunali, lasciando le proprie generalità, l’ora d’ entrata e il motivo della visita. Con il tassativo divieto di accedere agli uffici e di mettere mani agli atti a chiunque non ne avesse titolo per farlo in assenza un decreto di nomina da parte del primo cittadino. Basterebbe questo per tutelare l’ente da qualsiasi dubbio di trasparenza o di condizionamento, per il rispetto degli Impiegati nelle loro funzioni e soprattutto per rispetto dei tanti cittadini che fanno lunghe fila per accedere ai servizi comunali. Non crediamo nelle estemporanee dichiarazioni di presa di distanze ma aspettiamo atti concreti da parte dell’ amministrazione per evitare imbarazzi istituzionali gravosi per una città che per anni è stata offesa e vilipesa nel suo territorio e nella coscienza di ogni singolo cittadino. I cittadini vanno difesi con atti amministrativi- organizzativi e non con proclami di presa distanza che sono elementi di scenografia politica. Sindaco batti un colpo.

Michele Izzo Consigliere Comunale di minoranza