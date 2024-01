Paestum, scoperti due nuovi templi

115 Visite

La notizia è sensazionale e dimostra ancora una volta quante meraviglie si trovano nel nostro Paese: all’interno del Parco Archeologico di Paestum, a ridosso della cinta muraria e a poche centinaia di metri dal mare, sono stati scoperti due templi greci di stile dorico. Questi edifici sacri danno la possibilità di mettere in evidenza come si sviluppò la polis della Magna Grecia oltre a fornire nuove e importanti informazioni sull’evoluzione dell’architettura dorica a Poseidonia e in Magna Grecia.

Come detto, i templi greci sono due: secondo le prime stime, il primo di esso che fu già “intercettato” nel giugno del 2019 e indagato a partire da settembre del 2022, viene datato ai primi decenni del V secolo a.C. e per le sue caratteristiche architettoniche e dimensionali è un unicum dell’architettura templare di ordine dorico. Gli esperti che hanno effettuato tutti i rilievi spiegano che si trova conservato nelle “ porzioni dello stilobate (basamento delle colonne) e del crepidoma (gradini dove veniva costruito il tempio) e misura 11.60×7.60 m., con una peristasi di 4×6 colonne “.













