Marano, via Ranucci ancora chiusa. Izzo: pericoli per passanti e alunni

Via Ranucci, una delle strade chiuse di Marano, forse la più importante per la viabilità del centro storico e per l’ incolumità dei cittadini. A pochi passi dall’ Immobile pericolante che ha portato all’ interdizione alla viabilità dell’ arteria stradale si trova la succursale dell’ I. C. Amanzio -Ranucci – Alfieri e alunni,i genitori e il personale della scuola devono percorre a piedi il tratto che da via Merolla porta alla struttura scolastica. La presenza di pedoni in particolare all’ entrata e all’ uscita dalla scuola è pericolosa,in quanto basterebbe un distacco di materiale murario dall’ edificio pericolante per mettere in serio pericolo l’ incolumità dei viandanti, in particolare dei piccoli alunni. Qualche mese fa il Sindaco in prima commissione consiliare riferì che erano stati persi contatti con i proprietari per la risoluzione del problema e che vi era anche una seria proposta da parte di uno dei proprietari ma da allora tutto tace. Penso che bisogna con urgenza ripristinare i luoghi e la viabilità della strada con un intervento da parte dell’ ente comunale, per poi rivalersi sui proprietari . Vista l’ urgenza dell’ intervento per garantire l’ incolumità degli alunni della scuola vicinoria e più in generale dei viandanti tutti, in mancanza di risorse economiche si potrebbe intervenire con lo strumento dei “lavori di massima urgenza” ( strumento che a me non piace ma in questo caso per la tutela dell’ incolumità dei cittadini potrebbe essere utilizzato ), per poi rivalersi sui legittimi proprietari. Ricordo,, inoltre che la chiusura della strada sta facendo morire piccole attività commerciali in una città dove già si registra la chiusura molte attività per la crisi e per la mancata programmazione di un serio piano commerciale che tuteli soprattutto le piccole attività ” di quartiere” che sono l’ humus commerciale della città. Sindaco batti un colpo. Michele Izzo Consigliere Comunale di minoranza.