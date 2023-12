Marano, gettoni di presenza per le commissioni: anche il consigliere Santoro mostra il suo compenso

166 Visite

Ci tenevo a mostrare il mio compenso (1093, 13 euro) visto e considerato che per un problema tecnico del Comune i nomi dei consiglieri sono stati sostituiti con le matricole ma ci terrei a sottolineare una cosa che per le commissioni in cui faccio parte soprattutto nella III COMMISSIONE siamo molto uniti e lavoriamo duramente sono dei splendidi ragazzi in più abbiamo una marcia in più poiché abbiamo con noi anche Stefania Fanelli, che ha tantissima esperienza. Spero che altri componenti della maggioranza faccino lo stesso anche se alcuni elementi che conosco bene, di Marano si interessano ben poco.

Francesco Santoro, consigliere comunale

Un solo appunto: non si tratta di errore del Comune, ma di scelta.

La redazione













