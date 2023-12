Marano, anche Izzo pubblica il compenso percepito come consigliere. “E’ giusto che i cittadini sappiano, ancor di più in un Comune in difficoltà finanziarie”

249 Visite

Direttore, ieri ho ricevuto anch’io il bonifico dal Comune per le riunioni di commissioni e per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale da luglio a ottobre di euro 751,00 che diviso per 4 mesi é eguale a euro 187,75 per mese . La partecipazione alle commissioni e al Consiglio Comunale é un atto dovuto per ogni eletto,l’assenza significherebbe il disprezzo del ruolo ricoperto e dei cittadini che l’hanno votato. Direttore lei ha ragione che per trasparenza i nominativi e le cifre vengano resi pubbliche anche per sgombrare ogni dubbio sull’eventuale sperpero di risorse economiche pubbliche,in particolare in un Comune con grave dissesto finanziario. Direttore tanto le dovevo per trasparenza e per rispetto alla sua testata giornalistica organo di democrazia e di libera informazione a tutela della collettività e del territorio maranese.

Michele Izzo Consigliere Comuna













