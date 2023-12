“Bustarella” da duemila euro, arrestati funzionari dell’Agenzia delle Entrate di Napoli

186 Visite

Due funzionari dell’Ufficio riscossione dell’Agenzia delle Entrate a Napoli arrestati in flagranza di reato.

I due devono rispondere di induzione indebita a dare e promettere utilità, avendo chiesto al titolare di una società di commercio di abbigliamento in liquidazione, che era nel Cis di Nola, duemila euro come acconto di una tangente da seimila per evitargli l’estensione del pignoramento al sequestro degli scaffali dell’azienda.













