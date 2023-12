MARANO, SCIOLTO IL NODO DELL’ULTIMO ASSESSORE. IL TRIO “CARAMELLA”-COPPOLA-GUIDA HA INDIVIDUATO UNA DONNA. OGGI IL SUMMIT DECISIVO

240 Visite

E’ il “gran” giorno per il duo Di Marino-Coppola, supportato dal terzo uomo (Guida) al Var. E’ il giorno in cui il sindaco Matteo Morra – salvo ultime sorprese – concederà loro l’agognato e invocato assessorato. Sarà una donna. Non è l’ex assessore Perna e nemmeno Crispino; è una donna che pari operi attualmente nel settore sanitario o comunque definita esperta nell’individuazione di fonti di finanziamento. Matteo Morra, dopo aver detto sì a Luigi Carandente, divenuto di recente vicesindaco, dice sì anche a “Caramella”, ovvero Di Marino, anch’egli ex consigliere di Visconti, anch’egli finito nel decreto dell’ultimo scioglimento del Consiglio comunale. Tutto cambia, insomma, per non cambiare mai. Morra, in campagna elettorale, aveva paventato pericoli nel caso in cui fosse stato eletto Izzo. Per se stesso, invece, non ravvisa nulla. In consiglio comunale ci sono numerosi consiglieri con parentele inquietanti o già finiti in passato nel vortice degli scioglimenti per mafia. Per il sindaco sembrerebbe essere tutto ok. Di questi pericoli, naturalmente, parliamo solo noi in città; figurati se a Marano c’è qualcuno pronto ad esporsi su certi temi. Tutti allineati e coperti. L’annuncio ufficiale del nuovo assessore, ad ogni modo, potrebbe slittare a domani o ai prossimi giorni. Oggi è in programma l’incontro tra Morra e il gruppo Coppola-Di Marino (Guida al Var) e il potenziale nuovo assessore.













