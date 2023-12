Il prefetto Palomba lascia Napoli e avverte: “Tre Comuni a rischio scioglimento”. E non c’è bisogno della zingara per capire di chi si tratta…

805 Visite

Claudio Palomba lascerà Napoli, dopo due anni di lavoro in prefettura. Un’esperienza segnata da alti e bassi, cose positive e non. Il prefetto, nei giorni scorsi, ha salutato cronisti e cittadini tracciando un bilancio della sua attività. Ha parlato di fatti delittuosi, di interventi nei quartieri difficili, dello scudetto del Napoli, dell’organizzazione di eventi, interdittive antimafia, della vertenza Whiripool e di altro. Tra i tanti aspetti toccati c’è quello dello scioglimento dei Comuni, quattro sotto la sua gestione, e quello dei comuni che sono attualmente sotto osservazione. Palomba non ha fatto nomi, ma ha riferito che sono tre i municipi della provincia attenzionati dal Viminale. I rumors girano già da tempo: si parla di almeno due comuni dell’area giuglianese e di uno dell’area vesuviana. Nell’area giuglianese ricadono i seguenti comuni: Giugliano, Melito (già retto da un commissario e a breve sciolto per mafia), Mugnano, Calvizzano, Villaricca (reduce da scioglimento), Marano (reduce da scioglimento) e Qualiano.