Marano, truffa del cambio delle monete: anziano sottrae 50 euro alle Poste private di via Baracca

Un uomo sulla sessantina, ieri mattina, si è recato in un ufficio che eroga servizi per conto di Poste Italiane, a Marano, chiedendo di poter cambiare un ingente quantitativo di monete.

L’uomo avrebbe dichiarato alla dipendente che i pacchettini contenevano monete per l’importo complessivo di 50 euro. L’ignara commessa si è fatta consegnare i tre pacchetti contenenti monete da 2,00 euro ma il truffatore in maniera molto astuta, con un ingegnosa tecnica, aveva portato con sé un pacchetto contenente monete da 2 euro e altri due contenenti centesimi dove in apice figuravano monete da 2 euro, per ingannare chi le ricevesse.

Così ha consegnato i tre pacchetti alla commessa e ha ricevuto in cambio 50 euro. Poi con grande furbizia ha tolto dalla disponibilità della dipendente il pacchetto contenente tante monete da due euro lasciando nelle sue mani gli altri due dov’erano presenti centesimi e solo in alto due monete da 2,00.

Risultato: l’uomo ha portato via 50,00 euro consegnando solo 2 monete da due euro e tantissimi centesimi di infimo valore. Una truffa che potrebbe ripetersi. Fate, dunque molta attenzione. I fatti sono stati denunciati ai carabinieri.













