“Non ho avuto il coraggio di farla finita”. Le prime parole di Turetta alla polizia tedesca

Filippo Turetta ha raccontato ai poliziotti tedeschi che lo hanno arrestato di avere pensato “ più volte di farla finita ” nel corso della sua fuga ma di non avere avuto il coraggio di farlo. “ Ho vagato questi sette giorni perché cercavo di farla finita, ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato un coltello contro la gola ma non ho avuto il coraggio di farla finita “, si legge nelle sue dichiarazioni messe a verbale. quando i poliziotti l’hanno trovato in autostrada presentava ferite alle mani e alle caviglie ed evidenti macchie di sangue addosso, probabilmente di Giulia.